T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/17 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Umurbey Beldesi Çiftlik Ovası Mevkii 277 ada 6 parsel tapuda tarla vasfında olup 21.159,51m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın eğiminin ortalama % 1-2 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanıldığı, yaklaşık olarak yarısının üzerinde şeftali ağaçlarının bulunduğu, geri kalan kısmının ise boş olduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınabileceği ve özellikleri itibariyle dikili tarım arazisi (SDT) ile mutlak tarım arazisi (SMT) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.





Adresi : Umurbey Beldesi 277 Ada 6 Parsel Lapseki/Çanakkale





Yüzölçümü : 21.159,51 m2





İmar Durumu : Umurbey Belediye Başkanlığı, Fen ve İmar Servisi yetkilileri ile yapılan görüşmede şifahi olarak alınan bilgilerde; "dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde yer almadığı" belirtilmiştir.





Kıymeti : 12.500.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: "2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi Gereği Belirtilen Alan İçerisinde Kalmaktadır" ve "06.02.2007 Tarihli Bakanlar kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Kişilere ve Tüzel Kişilere Satılamaz, Sınırlı ve Ayni Hak Tesis Edilemez" ve "Parsel Umurbey Ovası Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması durumunda 5403 Sayılı Kanun kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz" beyanlarının bulunduğu görülmüştür.



