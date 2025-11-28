T.C. LAPSEKİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında vasiyetçi/müteveffa NEZAHAT KARACAN (T.C 27793423670) tarafından Çanakkale 2. Noterliğine tanzim ettirilen 21/04/2009 tarih ve 3882 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnameden Dönmeyi (İçeriği; Çanakkale 2. Noterliğinden 20/06/2000 tarih ve 7883 yevmiye numaralı vasiyetnameden vazgeçmedir.) kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat 04/02/2026 tarih ve saat 09:35'te duruşmaya gelmeniz gerektiği; tarafınıza yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu mirasçı Hurisel Öztürk (27790423734) adına ilanen tebliğ olunur.