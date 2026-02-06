Yeni Şafak
T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01

ARSA SATIŞ İLANI 
1-       İHALENİN KONUSU

    “Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gençlik Mahallesi 1200 ada 14 parsel nolu ve Güneş Mahallesi, Çetin Yelmez Bulvarı cepheli, 879 ada 6, 7 parsel nolu 3 adet, arsa vasıflı taşınmaz satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması” işidir.

2-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER
 
Mahalle
 
Ada
 
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Muhammen Bedel (Kdv Hariç)
 
Geçici Teminat
 
İhale Günü/ Saati
 
Taşınmazın Niteliği

 

GENÇLİK

 

1200

 

14

 

2.852,17

 

73.015.552,00-TL

 

2.190.466,56-TL

 

17/02/2026-14:00

 

Arsa(Konut Alanı)

 

GÜNEŞ

 

879

 

6

 

2.898,81

 

35.751.980,34-TL

 

1.072.559,41-TL

 

17/02/2026-14:20

Arsa(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)

 

GÜNEŞ

 

879

 

7

 

2.620,96

 

34.509.315,40-TL

 

1.035.279,46-TL

 

17/02/2026-14:40

Arsa(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)

    Yukardaki tabloda belirtilen 1200 ada 14 parseldeki taşınmazın ihalesi tabloda belirtilen saatte başlayacak olup, söz konusu taşınmazın ihalesi tabloda öngörülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tablonun 2. ve 3. Satırlarında yazılı olan taşınmazların ihalelerinin başlama süresi aynı süre kadar ötelenecektir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

3-
İdari şartname Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi No:114 adresinde yer alan LYKA içerisindeki Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetim Biriminde ücretsiz olarak görülebilir. Aynı adresten her bir ada parsel şartnamesi için ayrı ayrı KDV dahil 5.000,00-TL bedelle satın alınabilir.
4- İhaleye katılmak için gerekli belgeler;
4.1
-Söz konusu ada parsel numarası belirtilen taşınmaz satışı için ihaleye katılacak isteklilerin; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen 6. madde niteliklere haiz olması ve kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunması, geçici teminatı yatırması ya da geçici teminat yerine geçen belgeleri sunması, şartname alması, ilanda ve şartnamede belirtilen belgeleri hazırlaması şarttır.
4.2- İhale Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler
4.2.1- Gerçek kişi olması halinde;

    a) T.C. vatandaşı olduğunu gösteren Nüfus Kayıt Örneği

    b) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi

    c) Noter tasdikli imza beyanı/sirküsü

    d) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edenin imza beyanı/sirküleri

4.2.2- Tüzel Kişi olması halinde;

    a) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

    b) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi

    c) Kayıtlı olduğu vergi dairesini gösteren kaydı (2026)

    d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

    e) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi

    f) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekalet edenin imza sirküleri

4.3- 
Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
4.4-
Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Yönetim Biriminden alınacak belge
(ihale ilk ilan tarihi itibariyle)

4.5-Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz veya dekont)

4.6-
Geçici Teminatın sunulması 
4.7-
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair Kamu İhale Kurumu resmi internet 2886 sayılı Kanuna göre yasaklılık teyidi sorgulama ekranından alına belge ve cezalı olmadığına dair belge. (
)
4.8-
Sabıka belgesi
;
4.8.1-
Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin,
4.8.2-
Tüzel kişi olması halinde, Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve  %50- %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesini belirtilen şekilde sunacaklardır.
4.8.3-
Sabıka kaydı var ise; memnu hakları kullanabilir ifadesinin olduğu mahkeme kararının sunulması gerekir
4.9-
İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinin/dokümanının satın alınması zorunludur.
5-
Teklifler en geç yukarıda 2. Maddede belirtilen tarih ve saate kadar İstiklal Mahallesi Özgürlük Caddesi No:115 LYSA Sinema Atölyesi Encümen Toplantı Salonunda Gelirler Müdürlüğü Taşınmaz Birimi Sorumlusuna teslim edilecektir.

İlan olunur.

