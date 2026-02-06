Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01
T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
“Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Gençlik Mahallesi 1200 ada 14 parsel nolu ve Güneş Mahallesi, Çetin Yelmez Bulvarı cepheli, 879 ada 6, 7 parsel nolu 3 adet, arsa vasıflı taşınmaz satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılması” işidir.
Mahalle
Ada
Parsel
Yüzölçümü (m²)
Muhammen Bedel (Kdv Hariç)
Geçici Teminat
İhale Günü/ Saati
Taşınmazın Niteliği
GENÇLİK
1200
14
2.852,17
73.015.552,00-TL
2.190.466,56-TL
17/02/2026-14:00
Arsa(Konut Alanı)
GÜNEŞ
879
6
2.898,81
35.751.980,34-TL
1.072.559,41-TL
17/02/2026-14:20
Arsa(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)
GÜNEŞ
879
7
2.620,96
34.509.315,40-TL
1.035.279,46-TL
17/02/2026-14:40
Arsa(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı)
Yukardaki tabloda belirtilen 1200 ada 14 parseldeki taşınmazın ihalesi tabloda belirtilen saatte başlayacak olup, söz konusu taşınmazın ihalesi tabloda öngörülen süre içerisinde tamamlanmaması halinde tablonun 2. ve 3. Satırlarında yazılı olan taşınmazların ihalelerinin başlama süresi aynı süre kadar ötelenecektir. Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
a) T.C. vatandaşı olduğunu gösteren Nüfus Kayıt Örneği
b) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi
c) Noter tasdikli imza beyanı/sirküsü
d) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edenin imza beyanı/sirküleri
a) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
b) Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2026 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
c) Kayıtlı olduğu vergi dairesini gösteren kaydı (2026)
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
e) Tebligat için Yasal İkametgâh Belgesi
f) Vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin, isteklinin adına ihalelere teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekalet edenin imza sirküleri
4.5-Şartnamenin satın alındığına dair belge (makbuz veya dekont)
İlan olunur.