T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2025/441 Esas
Davalı Cemile Şahin'e ait Başharık Mahallesi 6406/1 parsel MBB tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/441 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR
