T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS:
2025/490
İLAN
Davalı Hüseyin Kiriktaş'a ait Malatya Yeşilyurt Samanköy 237/4 sayılı taşınmaza davacı KGM tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/490 E dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.
