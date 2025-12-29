T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01

ESAS:
2025/490


İLAN

Davalı Hüseyin Kiriktaş'a ait Malatya Yeşilyurt Samanköy 237/4 sayılı taşınmaza davacı KGM tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/490 E dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği hususu İLAN OLUNUR.
