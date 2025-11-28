Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:01
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO :
2025/458 Esas
Davalı Mehmet Arıkboğa adına tapuda kayıtlı Malatya ili Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi 158 ada 7 parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı TOKİ tarafından mahkememizin 2025/458 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.11.2025
