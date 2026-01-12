T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/498 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Erkam Oral, Furkan Oral, Mediha Akkoyun, Pınar Canbay, Taha Tayyib Marasalı, Türküz Oral adına tapuda Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 214 ada 11(ifrazen 12) parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/498 esas sayısında dava açılmıştır.



