T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:01

ESAS NO :
2025/494 Esas


KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalı Özcan Kırıktaş adına tapuda dava konusu Malatya ili Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi 238 ada 10 parsel yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/494 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.01.2026
