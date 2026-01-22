Giriş Tarihi: 22.01.2026 00:01
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/240 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, malikli RAMAZAN BEYHAN olan Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 151 ada 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/240 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.06.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02384544