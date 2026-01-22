T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/240 Esas









KAMULAŞTIRMA İLANI





Kamulaştırmayı yapan davacı TOKİ, malikli RAMAZAN BEYHAN olan Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 151 ada 31 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/240 Esas sayısında dava açılmıştır.



