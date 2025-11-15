Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ
2025/4100 ESAS
TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/4100 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Mollakasım Mahalle/Köy, ZEMİ Mevkii, 105 Ada, 78 Parsel. Üzerinde yapı olmayıp kaysı ağacının boş arsadır. Taşınmaz rezerv alanı dışındadır. Taşınmaz yola cephelidir. Çevresinde 2 katlı konut binaları vardır. Taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye hizmetlerinden yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz hizmetleri kısmen yapılmıştır. Taşınmaz topoğrafik olarak 9X5 oranında meyillidir. Taşınmaz İlçe merkezine 2.75 km, il merkezine ise 10km mesafededir Satışa konu taşınmaz üzerinde; 1 adet, 15-20 yaşlarında kaysı ağacı mevcuttur.Kaysı ağacının bedeli 1ad. x 8.000,00TL/ad. = 8.000,00 TL olduğu değerlendirilmektedir. 751,70 m2 yüzölçümü. Adresi: Mollakasım Mah. Zemi Mevki Yeşilyurt/Malatya adreslidir.
Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :
Yok
Yüzölçümü :
751,70 m2
Arsa Payı :
1/1 (tam)
İmar Durumu:
Söz konusu parsel ayrık nizam 2 kat taks=0.15 emsal=0.30 konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti :
3.768.755,00 TL
KDV Oranı :
%10
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Geçit Hakkı:
Ağaç, Petrol üzerindeki üzüm çubukları Ali oğlu Bayram Avcı'ya aittir.
Diğer:
Parselin bir kısmı Zülfikar oğlu Mehmet Sığırcı tarafından on bir yıldan beri ekilip biçilmektedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:39
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:39
14/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ilangovtr
Basın No: ILN02336163