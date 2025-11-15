T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Malatya İl, Yeşilyurt İlçe, Mollakasım Mahalle/Köy, ZEMİ Mevkii, 105 Ada, 78 Parsel. Üzerinde yapı olmayıp kaysı ağacının boş arsadır. Taşınmaz rezerv alanı dışındadır. Taşınmaz yola cephelidir. Çevresinde 2 katlı konut binaları vardır. Taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye hizmetlerinden yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz hizmetleri kısmen yapılmıştır. Taşınmaz topoğrafik olarak 9X5 oranında meyillidir. Taşınmaz İlçe merkezine 2.75 km, il merkezine ise 10km mesafededir Satışa konu taşınmaz üzerinde; 1 adet, 15-20 yaşlarında kaysı ağacı mevcuttur.Kaysı ağacının bedeli 1ad. x 8.000,00TL/ad. = 8.000,00 TL olduğu değerlendirilmektedir. 751,70 m2 yüzölçümü. Adresi: Mollakasım Mah. Zemi Mevki Yeşilyurt/Malatya adreslidir.





Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :

Yok





Yüzölçümü :

751,70 m2





Arsa Payı :

1/1 (tam)





İmar Durumu:

Söz konusu parsel ayrık nizam 2 kat taks=0.15 emsal=0.30 konut alanında kalmaktadır.





Kıymeti :

3.768.755,00 TL





KDV Oranı :

%10





Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :Geçit Hakkı:

Ağaç, Petrol üzerindeki üzüm çubukları Ali oğlu Bayram Avcı'ya aittir.

Diğer:

Parselin bir kısmı Zülfikar oğlu Mehmet Sığırcı tarafından on bir yıldan beri ekilip biçilmektedir.



