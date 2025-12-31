Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01
T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2024/179 Esas
Antalya ili, Manavgat ilçesi, Uzunlar Mahallesi, 190 ada, 8 parsel sayılı 3.039,29 m² büyüklüğünde taşınmazın tapu iptali ve tescili talebi ile davacı Arif Cansız tarafından mahkememiz dosyası açılmış olup, belirtilen bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise duruşmanın atılı bulunduğu 15/04/2026 günü saat 09:35'de mahkememizde hazır bulunmaları veya yazılı olarak müracaat etmeleri ilan olunur.25/12/2025
