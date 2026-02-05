T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Maliye Hazine Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının tensip ara kararıyla; Manisa ili Yunusemre ilçesi Horozköy Mahallesi 365 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan SAİT hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin ilk ilan tarihi olan 04/10/2025 tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/340 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.