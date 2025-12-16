T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yeni Şafak
Giriş Tarihi: 16.12.2025 00:01

2025/11456 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/11456 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

134.750,00

43Taşınır43 Adet 14 AYAR ÇOCUK KÜPESİ 14 AYAR TOPLAM 55 GR ÇOCUK KÜPESİ (3,59 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

102.410,00

5Taşınır5 Adet 14 AYAR ZİNCİR 14 AYAR TOPLAM 41,80 GR ZİNCİR

181.300,00

20Taşınır20 Adet 14 AYAR KOLYE 14 AYAR TOPLAM 74 GR KOLYE (4,58 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

110.250,00

10Taşınır10 Adet 14 AYAR KOLYE UCU 14 AYAR TOPLAM 45 GR KOLYE UCU (7,35 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

159.250,00

20Taşınır20 Adet 14 AYAR YÜZÜK 14 AYAR TOPLAM 65 GR YÜZÜK (ALYANS, YÜZÜK, 5 TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

374.650,00

6Taşınır6 Adet 22 AYAR BİLEZİK 22 AYAR TOPLAM 95,33 GR BİLEZİK

412.650,00

12Taşınır12 Adet 22 AYAR KARIŞIK ALTIN 22 AYAR TOPLAM 105 GR KARIŞIK ALTIN (1,64 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. ZİNCİR, ...

11.500,00

1Taşınır1 Adet 24 AYAR KESME HAS ALTIN 24 AYAR 2,66 GR KESME HAS ALTIN

66.150,00

6Taşınır6 Adet 14 AYAR KARIŞIK ALTIN 14 AYAR 27 GR KARIŞIK ALTIN (1,69 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. +1 ADET BİLEZİKTE ...

201.000,00

1Taşınır1 Adet KUPLU ZİNCİR 14 AYAR 14 GR ÜZERİNDE 10 YARIM VE 1 ZİYNET BULUNAN KUPLU ZİNCİR

67.000,00

1Taşınır1 Adet BİLEKLİK 14 AYAR 10,48 GR İÇİNDE 6 ADET ÇEYREK BULUNAN BİLEKLİK

21.250,00

1Taşınır1 Adet ÇEYREKLİ KÜPE 14 AŞAR ÇEYREKLİ KÜPE (KÜPE 14 AYAR, 3GR)

154.350,00

23Taşınır23 Adet KOLYE 14 AYAR TOPLAM 63 GR KOLYE (3,70 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

53.900,00

1Taşınır1 Adet KARIŞIK HURDA ALTIN 14 AYAR, 22 GR KARIŞIK HURDA ALTIN (2,82 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)

4.850,00

33Taşınır33 Adet HIZMA 14 AYAR, 1,98 GR HIZMA

48.600,00

7Taşınır7 Adet ÇEYREK ALTIN ÇEYREK ALTIN

27.800,00

1Taşınır1 Adet ZİYNET ALTIN ZİYNET ALTIN

20.000,00

4Taşınır4 Adet GRAM ALTIN 8 AYAR, TOPLAM 16 GR ALTIN (2,16 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. ZİNCİR, KOLYE, TEK KÜPE, YÜZÜ ...

46.800,00

1Taşınır1 Adet HURDA ALTIN 22 AYAR 12 GR KARIŞIK HURDA ALTIN

6.500,00

1Taşınır1 Adet ÇEYREK REŞAT ALTIN ÇEYREK REŞAT ALTIN

13.000,00

1Taşınır1 Adet YARIM REŞAT ALTIN YARIM REŞAT ALTIN

14.700,00

2Taşınır2 Adet 14 AYAR BİLEKLİK 14 AYAR, 6 GR BİLEKLİK
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:41

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:41
(İİK m.114/4)
