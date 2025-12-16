Giriş Tarihi: 16.12.2025 00:01
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
2025/11456 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/11456 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
134.750,00
|43
|Taşınır
|43 Adet 14 AYAR ÇOCUK KÜPESİ 14 AYAR TOPLAM 55 GR ÇOCUK KÜPESİ (3,59 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
102.410,00
|5
|Taşınır
|5 Adet 14 AYAR ZİNCİR 14 AYAR TOPLAM 41,80 GR ZİNCİR
181.300,00
|20
|Taşınır
|20 Adet 14 AYAR KOLYE 14 AYAR TOPLAM 74 GR KOLYE (4,58 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
110.250,00
|10
|Taşınır
|10 Adet 14 AYAR KOLYE UCU 14 AYAR TOPLAM 45 GR KOLYE UCU (7,35 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
159.250,00
|20
|Taşınır
|20 Adet 14 AYAR YÜZÜK 14 AYAR TOPLAM 65 GR YÜZÜK (ALYANS, YÜZÜK, 5 TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
374.650,00
|6
|Taşınır
|6 Adet 22 AYAR BİLEZİK 22 AYAR TOPLAM 95,33 GR BİLEZİK
412.650,00
|12
|Taşınır
|12 Adet 22 AYAR KARIŞIK ALTIN 22 AYAR TOPLAM 105 GR KARIŞIK ALTIN (1,64 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. ZİNCİR, ...
11.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet 24 AYAR KESME HAS ALTIN 24 AYAR 2,66 GR KESME HAS ALTIN
66.150,00
|6
|Taşınır
|6 Adet 14 AYAR KARIŞIK ALTIN 14 AYAR 27 GR KARIŞIK ALTIN (1,69 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. +1 ADET BİLEZİKTE ...
201.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KUPLU ZİNCİR 14 AYAR 14 GR ÜZERİNDE 10 YARIM VE 1 ZİYNET BULUNAN KUPLU ZİNCİR
67.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet BİLEKLİK 14 AYAR 10,48 GR İÇİNDE 6 ADET ÇEYREK BULUNAN BİLEKLİK
21.250,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÇEYREKLİ KÜPE 14 AŞAR ÇEYREKLİ KÜPE (KÜPE 14 AYAR, 3GR)
154.350,00
|23
|Taşınır
|23 Adet KOLYE 14 AYAR TOPLAM 63 GR KOLYE (3,70 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
53.900,00
|1
|Taşınır
|1 Adet KARIŞIK HURDA ALTIN 14 AYAR, 22 GR KARIŞIK HURDA ALTIN (2,82 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR.)
4.850,00
|33
|Taşınır
|33 Adet HIZMA 14 AYAR, 1,98 GR HIZMA
48.600,00
|7
|Taşınır
|7 Adet ÇEYREK ALTIN ÇEYREK ALTIN
27.800,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ZİYNET ALTIN ZİYNET ALTIN
20.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet GRAM ALTIN 8 AYAR, TOPLAM 16 GR ALTIN (2,16 GR TAŞ DÜŞÜLMÜŞTÜR. ZİNCİR, KOLYE, TEK KÜPE, YÜZÜ ...
46.800,00
|1
|Taşınır
|1 Adet HURDA ALTIN 22 AYAR 12 GR KARIŞIK HURDA ALTIN
6.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÇEYREK REŞAT ALTIN ÇEYREK REŞAT ALTIN
13.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet YARIM REŞAT ALTIN YARIM REŞAT ALTIN
14.700,00
|2
|Taşınır
|2 Adet 14 AYAR BİLEKLİK 14 AYAR, 6 GR BİLEKLİK
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 14:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 14:41
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:41
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02362076