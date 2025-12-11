T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tapu bilgileri, m² leri, cinsleri, tahmini ve geçici teminat bedelleri yazılı olan 4 adet taşınmaz mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırma)” ihale ile Halkkent Mahallesi Mimar Sinan_1 Bulvarı No: 62 Toroslar Mersin adresindeki Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi 116 Numaralı Toplantı Salonunda 24.12.2025 tarihinde aşağıda belirtilen saatte ihale ile satılacaktır. Kapalı teklifler Toroslar Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı' na (Yunus Emre Kültür Merkezi 105 Numaralı Yazı İşl. Müdürlüğü) 24.12.2025 günü saat 13:00' a kadar teslim edilecektir. 4. sırada bulunan parsel “Tevhit Şartı” ile satılacaktır.

Sıra No Mahallesi Ada Parsel Blok Kat No M² Cinsi Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 1 Çavuşlu 4745 3 2.481,28 Arsa 120.000.000,00 3.600.000,00 14:00 2 Çavuşlu 2938 1 4.028 Arsa 80.000.000,00 2.400.000,00 14:10 3 Çavuşlu 4557 9 755,29 Arsa 24.000.000,00 720.000,00 14:20 4 Çavuşlu 3889 8 255 Arsa 5.100.000,00 153.000,00 14:30

2- İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şefliğinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

3- İhaleye girecek olanların ihale dokümanını (Şartname ve Ekleri) Toroslar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şefliğinden 5.000,00.-TL. (KDV dâhil) karşılığında satın almaları gerekmektedir.

4- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

6- İhaleye katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A. Gerçek Kişilerden:

1- İkametgâh belgesi,

2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

5- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

6- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

7- İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

8- Noter onaylı imza beyannamesi

B. Tüzel Kişilerden:

1- Adres Beyanı,

2- Kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

3- Noter tasdikli imza sirküleri, dernek ve vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı suretiyle yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname” ve “Yer Görme Belgesi”,

8- İsteklinin Toroslar Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

9- İhale dokümanını satın aldığına dair belge.

C. Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7- Satış Bedelinin Ödenmesi: taşınmazların satış bedeli peşin veya defaten ödenecektir.

8- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri 24.12.2025 günü saat 13:00' a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.