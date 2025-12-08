Yeni Şafak
T.C. MUDURNU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 08.12.2025 00:01

Sayı :
2025/389 Esas03.12.2025

Konu
:
Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan, gaipliğine karar verilmesi istenilen
İbrahim KAYA
hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu
İLANEN
tebliğ olunur.

GAİPLİĞİ İSTENİLEN

TC KİMLİK NO : 188******458

ADI SOYADI : İBRAHİM KAYA

BABA ADI : İSMAİL

ANA ADI : FATMA
Basın No: ILN02354688