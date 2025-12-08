Giriş Tarihi: 08.12.2025 00:01
T.C. MUDURNU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı :
2025/389 Esas03.12.2025
Konu
:
Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı bulunan, gaipliğine karar verilmesi istenilen
İbrahim KAYA
hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu
İLANEN
tebliğ olunur.
GAİPLİĞİ İSTENİLEN
TC KİMLİK NO : 188******458
ADI SOYADI : İBRAHİM KAYA
BABA ADI : İSMAİL
ANA ADI : FATMA
