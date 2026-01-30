T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/152 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER

:

Muş ili Merkez ilçesi Akçan( Taşoluk) Köyü





MEVKİİ

:

Köy civarı





PAFTA NO

:

-





ADA NO

:

137





PARSEL NO

:

21-22





VASFI

:

Çayır





YÜZÖLÇÜMÜ

:

7311,55 m² - 289,00 m²





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

ŞEMSETTİN YILDIRIM





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,





a-

İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,





b-

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,





c-

Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,





d-