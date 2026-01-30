Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01

T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2025/152 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER
:
Muş ili Merkez ilçesi Akçan( Taşoluk) Köyü

MEVKİİ
:
Köy civarı

PAFTA NO
:
-

ADA NO
:
137

PARSEL NO
:
21-22

VASFI
:
Çayır

YÜZÖLÇÜMÜ
:
7311,55 m² - 289,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI
:
ŞEMSETTİN YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:

Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-
İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-
Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-
İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02390526