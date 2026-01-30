Giriş Tarihi: 30.01.2026 00:01
T.C. MUŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/152 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER
:
Muş ili Merkez ilçesi Akçan( Taşoluk) Köyü
MEVKİİ
:
Köy civarı
PAFTA NO
:
-
ADA NO
:
137
PARSEL NO
:
21-22
VASFI
:
Çayır
YÜZÖLÇÜMÜ
:
7311,55 m² - 289,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
ŞEMSETTİN YILDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Davaya konu taşınmazın 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-
İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-
Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-
İş bu ilanın davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15.12.2025
