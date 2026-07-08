T.C NAZİLLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO: :

2026/225

KATILAN

: BARIŞ DENİZ,

Sadettin ve Huriye oğlu, 01/10/2002 BUHARKENT doğumlu, AYDIN, BUHARKENT, İstiklal mah/köy nüfusunda kayıtlı.

VEKİLİ

: Av. HALUK KOCALAR

,

SANIK

: ABDURRAHMAN NOUFAL,

Yasin ve Subhiyya oğlu, 30/08/1985 İDLİB doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ :

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ / SAATİ :

10/05/2025

SUÇ YERİ :

AYDIN/BUHARKENT

KARAR TARİHİ :

27/04/2026

HÜKÜM ÖZETİ : Mahkumiyet(Adli Para Cezası)

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/4586 Esas sayılı iddianamesi ile sanığın Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan TCK'nın 89/1, 89/2-b-e, 53/6. maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 27/04/2026 tarih, 2025/543 Esas, 2026/225 Karar sayılı ilam ile sanık Abdurrahman Noufal hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, mahkememizce sanığa hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile

sanığa tebliğine karar verilmiştir.

İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde sanık veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde

İtiraz Kanun Yoluna

başvurulabileceği ihtaren ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026