Giriş Tarihi: 08.07.2026 00:01
T.C NAZİLLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C NAZİLLİ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO :2025/543
KARAR NO: :2026/225
KATILAN
: BARIŞ DENİZ,Sadettin ve Huriye oğlu, 01/10/2002 BUHARKENT doğumlu, AYDIN, BUHARKENT, İstiklal mah/köy nüfusunda kayıtlı.
VEKİLİ
: Av. HALUK KOCALAR,
SANIK
: ABDURRAHMAN NOUFAL,Yasin ve Subhiyya oğlu, 30/08/1985 İDLİB doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.
SUÇ :Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
SUÇ TARİHİ / SAATİ :10/05/2025
SUÇ YERİ :AYDIN/BUHARKENT
KARAR TARİHİ :27/04/2026
HÜKÜM ÖZETİ : Mahkumiyet(Adli Para Cezası)
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/4586 Esas sayılı iddianamesi ile sanığın Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan TCK'nın 89/1, 89/2-b-e, 53/6. maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 27/04/2026 tarih, 2025/543 Esas, 2026/225 Karar sayılı ilam ile sanık Abdurrahman Noufal hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, mahkememizce sanığa hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile
sanığa tebliğine karar verilmiştir.
İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde sanık veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde
İtiraz Kanun Yolunabaşvurulabileceği ihtaren ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026
#ilangovtr
Basın No:
ILN02505131