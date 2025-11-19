T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI

DAHİLİ DAVALI: OĞUZ ERSOYT.





DAHİLİ DAVALI

DAHİLİ DAVALI: MEHMET ERSOYT.





DAHİLİ DAVALI

DAHİLİ DAVALI: YAVUZ ERSOYT.





Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından dahili davalı olarak tarafınıza aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Kaymaklı Mahallesi/Köyü, 9647 parsel sayılı taşınmazda ihtiyaç duyulan Enerji Nakil Hattı'nın yeri için 4,84 m2 lik kısımda mülkiyet, 1.760,35 m2'lik kısımda irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.





Sayın Oğuz Ersoy, Mehmet Ersoy ve Yavuz Ersoy mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, bilirkişi raporu, tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı ekli ilanen tebliğine karar verilmiştir.





1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen dahili davalılar Oğuz Ersoy, Mehmet Ersoy ve Yavuz Ersoy'a

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınız varsa ileri sürebileceğiniz, dilekçenizi yönetmelikte belirtilen form ile verebileceğiniz, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabileceğiniz süresi içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

" hususu ile

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

hususu;





2-29/09/2025 tarihli bilirkişi heyet raporu ile özetle; "Nevşehir ili, Merkez ilçesi,Kaymaklı Mahallesi/Köyü, 9647 parsel sayılı taşınmazın dava tarihi itibariyle daimi irtifak hakkı bedelinin 236.202,88 TL olduğu ve mülkiyet kamulaştırması bulunmadığının tespit edildiği" hususu,





3-Davacı vekilinin 02/10/2025 tarihli dahili davalı dilekçesi ile özetle; Davalı 45829726496 T.C. Kimlik numaralı Fatma Ersoy'un vefat etmiş olması nedeniyle Nevşehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/1177 Esas sayılı dosyasından alınan veraset ilamında tarafınızın mirasçısı olduğunuz hususu,



