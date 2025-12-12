T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/383 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 121 ada 76 parsel, tarla vasıflı, maliki Rukiye Akkurt olan taşınmaz.









2025/384 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 121 ada 77 parsel, tarla vasıflı, maliki Resul Akkurt olan taşınmaz.









2025/385 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 121 ada 79 parsel, tarla vasıflı, maliki Hatice Sezer ve Yaşar Sezer olan taşınmaz.









2025/386 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 139 ada 13 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Özer olan taşınmaz.









2025/387 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 2 parsel, tarla vasıflı, maliki Gökhan Özer ve Yasin Özer olan taşınmaz.









2025/388 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 36 parsel, tarla vasıflı, maliki Özcan Güneş olan taşınmaz.









2025/389 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 35 parsel, tarla vasıflı, maliki Nezaket Güneş olan taşınmaz.









2025/390 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 33 parsel, tarla vasıflı, maliki Muhammed Özer olan taşınmaz.









2025/391 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 31 parsel, tarla vasıflı, maliki Nuran Aydemir olan taşınmaz.









2025/392 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 146 ada 3 parsel, tarla vasıflı, maliki Zahide Aslan olan taşınmaz.









2025/393 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 146 ada 4 parsel, tarla vasıflı, maliki Yusuf Yılmaz olan taşınmaz.









2025/394 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 146 ada 5 parsel, tarla vasıflı, maliki Zahide Yılmaz olan taşınmaz.









2025/395 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 33 parsel, tarla vasıflı, maliki Hatice Sezer mirasçıları olan taşınmaz.









2025/396 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 36 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Aktaş olan taşınmaz.









2025/397 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 39 parsel, tarla vasıflı, maliki Lokman Yılmaz olan taşınmaz.









2025/398

ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 40 parsel, tarla vasıflı, maliki Lokman Yılmaz ve Nazım Köktaş olan taşınmaz.









2025/399 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 41 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasemin Aktaş olan taşınmaz.









2025/400 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 80 parsel, tarla vasıflı, maliki Ümmügülsüm Menteş olan taşınmaz.









2025/401 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 46 parsel, tarla vasıflı, maliki Recep Sezer olan taşınmaz.









2025/402 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada, 44 parsel, tarla vasıflı, maliki Ecevit Özdemir olan taşınmaz.









2025/403 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 142 ada 36 parsel, tarla vasıflı, maliki Rüşta Meliha Sezer, Fatma Zehra Sezer, Gamze Sezer Demir, Goncagül Sezer, Hacer Sezer, Kübra Sezer, Recep SezerveYasemin Özer olan taşınmaz.









2025/404 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 142 ada 112 parsel, tarla vasıflı, maliki Murat Özer olan taşınmaz.









2025/405 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 142 ada 114 parsel, tarla vasıflı, maliki Mukaddes Tekeç olan taşınmaz.









2025/406 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 29 parsel, tarla vasıflı, maliki Muhammer Tekeç, Mikail Tekeç, Resul Tekeç olan taşınmaz.









2025/407 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 27 parsel, tarla vasıflı, maliki Muhammet Emin Özerolan taşınmaz.









2025/408 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 23 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Aydemir olan taşınmaz.









2025/409 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 24 parsel, tarla vasıflı, maliki Seda Nur Özer olan taşınmaz.









2025/410 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 22 parsel, tarla vasıflı, maliki Hüseyin Tekeç olan taşınmaz.









2025/411 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 133 ada 2 parsel, tarla vasıflı, maliki Mikail Tekeç olan taşınmaz.









2025/412 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 133 ada 45 parsel, tarla vasıflı, maliki Hava Köktaş olan taşınmaz.









2025/413 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 30 parsel, tarla vasıflı, maliki Hacer Tekeç olan taşınmaz.









2025/414 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 133 ada 5 parsel, tarla vasıflı, maliki Mustafa Aktaş olan taşınmaz.









2025/415 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 133 ada 6 parsel, tarla vasıflı, maliki Zeynep Alırsatar olan taşınmaz.









2025/416 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 83 parsel, tarla vasıflı, maliki Perihan Avşar olan taşınmaz.









2025/417 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 82 parsel, tarla vasıflı, maliki Fahri Aydemir ve Mehmet Aydemir olan taşınmaz.









2025/418 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 81 parsel, tarla vasıflı, maliki Kevser Aydın olan taşınmaz.









2025/419 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 31 parsel, tarla vasıflı, maliki Tuncay Tunç olan taşınmaz.









2025/420 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 32 parsel, tarla vasıflı, maliki Mahir Menteş olan taşınmaz.









2025/421 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 33 parsel, tarla vasıflı, maliki Fatma Menteş olan taşınmaz.









2025/422 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 35 parsel, tarla vasıflı, maliki Rıdvan Tekeş olan taşınmaz.









2025/423 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 58 parsel, tarla vasıflı, maliki Yaşar Menteş olan taşınmaz.









2025/424 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 55 parsel, tarla vasıflı, maliki Ayşe Aktaş olan taşınmaz.









2025/425 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 159 parsel, tarla vasıflı, maliki Sahre Çakır olan taşınmaz.









2025/426 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 160 parsel, tarla vasıflı, maliki Remzi Aktaş olan taşınmaz.









2025/427 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 161 parsel, tarla vasıflı, maliki Nurcan Doğantekin olan taşınmaz.









2025/428 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 60 parsel, tarla vasıflı, maliki Vahdettin Aktaş olan taşınmaz.









2025/429 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 13 parsel, tarla vasıflı, maliki Sami Özer olan taşınmaz.









2025/430 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 15 parsel, tarla vasıflı, maliki Mevlüt Yılmaz olan taşınmaz.









2025/431 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 16 parsel, tarla vasıflı, maliki Azime Özer olan taşınmaz.









2025/432 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 36 parsel, tarla vasıflı, maliki Sevgi Yılmazolan taşınmaz.









2025/433 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 35 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Özer mirasçıları olan taşınmaz.









2025/434 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 34 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Osman Tekeş ve Nutiye Çelik mirasçıları olan taşınmaz.









2025/435 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 32 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Sezer olan taşınmaz.









2025/436 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 130 ada 1 parsel, tarla vasıflı, maliki Fahri Akmeşe olan taşınmaz.









2025/437 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 46 parsel, tarla vasıflı, maliki Esra Çelik olan taşınmaz.









2025/438 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 39 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Özhan olan taşınmaz.









2025/439 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 37 parsel, tarla vasıflı, maliki Perihan Özhan olan taşınmaz.









2025/440 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 10 parsel, tarla vasıflı, maliki Recep Çelik olan taşınmaz.









2025/441 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 14 parsel, tarla vasıflı, maliki Songül Meşe, Fatma Meşe ve Goncafer Meşe olan taşınmaz.









2025/442 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 17 parsel, tarla vasıflı, maliki Cafer Köktaş olan taşınmaz.









2025/443 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 17 parsel, tarla vasıflı, maliki Güler Meşe, Bülent Meşe, Durhasan Meşe ve Tuğba Meşe olan taşınmaz.









2025/444 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 18 parsel, tarla vasıflı, maliki Güleser Avşar ve İsmail Şahin olan taşınmaz.









2025/445 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 6 parsel, tarla vasıflı, maliki Derviş Öztürk mirasçıları olan taşınmaz.









2025/446 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 5 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Bozkuş, Emine Özdemir, Hacer Bozkuş, Kenan Bozkuş, Penbe Öztürk, Ramazan Bozkuş, Serdar Bozkuş, Üzeyir Bozkuş ve Yasemin Yavuzolan taşınmaz.









2025/447 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 4 parsel, tarla vasıflı, maliki Döne Karaşahin olan taşınmaz.









2025/448 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 3 parsel, tarla vasıflı, maliki Besime Demirci olan taşınmaz.









2025/449 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 68 parsel, tarla vasıflı, maliki Yaşar Karaşahin olan taşınmaz.









2025/450 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 70 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Ali Karaşahin olan taşınmaz.









2025/451 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 72 parsel, tarla vasıflı, maliki Günay Karaşahin ve Habib Karaşahin olan taşınmaz.









2025/452 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 75 parsel, tarla vasıflı, maliki Halil İbrahim İpek ve Rukiye İpek mirasçıları olan taşınmaz.









2025/453 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 74 parsel, tarla vasıflı, maliki Burak Bileyen olan taşınmaz.









2025/454 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 218 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Karaman olan taşınmaz.









2025/455 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 198 parsel, tarla vasıflı, maliki Ahmet Karaşahin ve İsa Karaşahin olan taşınmaz.









2025/456 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 169 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Salih Akgül olan taşınmaz.









2025/457 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 174 parsel, tarla vasıflı, maliki Ahmet Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/458 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 196 parsel, tarla vasıflı, maliki Seyit Mehmet Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/459 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 180 parsel, tarla vasıflı, maliki Yusuf Cingitaş olan taşınmaz.









2025/460 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 132 ada 3 parsel, tarla vasıflı, maliki Harun Karaşahin olan taşınmaz.









2025/461 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 132 ada 14 parsel, tarla vasıflı, maliki Şükrü Ermiş olan taşınmaz.









2025/462 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 173 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/463 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 58 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/464 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 57 parsel, tarla vasıflı, maliki Emel Yıldız olan taşınmaz.









2025/465 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 59 parsel, tarla vasıflı, maliki Safa Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/466 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 138 ada 34 parsel, tarla vasıflı, maliki Muhammed Özer olan taşınmaz.









2025/467 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 54 parsel, tarla vasıflı, maliki Rıdvan Tekeş olan taşınmaz.









2025/468 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 57 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Aktaş olan taşınmaz.









2025/469 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 69 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Aktaş olan taşınmaz.









2025/470 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 142 ada 113 parsel, tarla vasıflı, maliki Murat Özer olan taşınmaz.









2025/471 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 134 ada 28 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Aydemir olan taşınmaz.









2025/472 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 132 ada 57 parsel, tarla vasıflı, maliki Rıdvan Tekeş olan taşınmaz.









2025/473 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 130 ada 2 parsel, tarla vasıflı, maliki Fahri Akmeşe olan taşınmaz.









2025/474 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 38 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Özhan olan taşınmaz.









2025/475 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 75 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Özhan olan taşınmaz.









2025/476 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 33 parsel, tarla vasıflı, maliki Yasin Özhan olan taşınmaz.









2025/477 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 127 ada 34 parsel, tarla vasıflı, maliki Recep Çevik olan taşınmaz.









2025/478 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 171 parsel, tarla vasıflı, maliki Halim İbrahim İpek ve Rukiye İpek mirasçıları olan taşınmaz.









2025/479 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 172 parsel, tarla vasıflı, maliki Mehmet Salih Akgün olan taşınmaz.









2025/480 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 181 ada 1 parsel, tarla vasıflı, maliki Ali Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/481 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 141 ada 47 parsel, tarla vasıflı, maliki Recep Sezer olan taşınmaz.









2025/482 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 14 parsel, tarla vasıflı, maliki Sami Özer olan taşınmaz.









2025/483 ESAS





Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Karacaören Köyü, 131 ada 37 parsel, tarla vasıflı, maliki Sami Özer olan taşınmaz.









2025/484 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 69 parsel, tarla vasıflı, maliki Yaşar Karaşahin olan taşınmaz.









2025/485 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 175 parsel, tarla vasıflı, maliki Ahmet Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/486 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 181 parsel, tarla vasıflı, maliki Ahmet Bölükbaşı olan taşınmaz.









2025/487 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 68 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/488 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 69 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/489 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 70 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/490 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 71 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/491 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 72 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









2025/492 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 140 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz..









2025/493 ESAS





Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 133 ada 141 parsel, tarla vasıflı, maliki Yüksel Sarıkuzu olan taşınmaz.









KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





a

)

Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,





b

)

Açılacak bu davalara husumetin Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,





c

)

Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescil edileceği,





d

)

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,





e

)

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,





f

)

Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.



