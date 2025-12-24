T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/7188 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi, 1845 ada, 20 parselde bulunan 590,94 m2 yüzölçümüne sahip betonarme apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazda 1/8 arsa paylı, 1.kat,

mesken nitelikli 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.





Kesinleşen 15/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda;

"Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 1845 Ada, 20 Parselde kayıtlı, niteliği “Betonarme Apartman Ve Arsası” olan ana taşınmazın, “mesken” nitelikli, 1. kat 4 nolu bağımsız bölümüdür.





Ana taşınmazın arsasının 590,94 m² yüzölçümüne sahip olduğu, icra konusu 1. kat 4 nolu bağımsız bölümün arsa payının 1/8 olduğu, 1/1 hissesinin borçlu B...... İ....... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.





Keşif esnasında dava konusu taşınmaz üzerinde 1 bodrum 1 zemin 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı, betonarme taşıyıcılı bir yapı olduğu, her katında 2 daire olduğu, asansösüz olduğu, dış cephesinin ısı yalıtımlı olduğu, ahşap oturtma çatılı olduğu, genel itibarı ile eski olduğu görülmüştür. İcra konusu bağımsız bölümün 1. katta yer aldığı, pencerelerinin sert plastik doğrama olduğu, ayrık nizam olduğu tespit edilmiştir. İcra konusu bağımsız bölümün 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo,1 tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu, 112,00 m² net kullanım alanına sahip olduğu, duvarlarının boyalı olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının fayans kaplama olduğu, ısıtma sisteminin doğalgazlı olduğu, Güney-Doğu-Batı cepheli olduğu, bodrum katının depo olduğu, yapının 26 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz İmar planı içerisinde ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz yakın çevresinde yapılaşmanın sık olduğu görülmüştür. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz 108. sokak üzerinde, Vefa Küçük Caddesine 165 metre, Zübeyde Hanım Caddesine 400 metre, Devlet hastanesi kavşağına 1120 metre mesafededir."

denilmiştir.





İmar Durumu:

Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-54386 sayılı yazısı ile “şehrimiz imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.” şeklinde bildirilmiştir.





Kıymeti :

2.300.000,00 TL





KDV Oranı :

%1





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.



