Giriş Tarihi: 24.12.2025 00:01
T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ
2025/7188 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, 15 Temmuz mahallesi, 1845 ada, 20 parselde bulunan 590,94 m2 yüzölçümüne sahip betonarme apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazda 1/8 arsa paylı, 1.kat,
mesken nitelikli 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 15/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda;
"Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 1845 Ada, 20 Parselde kayıtlı, niteliği “Betonarme Apartman Ve Arsası” olan ana taşınmazın, “mesken” nitelikli, 1. kat 4 nolu bağımsız bölümüdür.
Ana taşınmazın arsasının 590,94 m² yüzölçümüne sahip olduğu, icra konusu 1. kat 4 nolu bağımsız bölümün arsa payının 1/8 olduğu, 1/1 hissesinin borçlu B...... İ....... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
Keşif esnasında dava konusu taşınmaz üzerinde 1 bodrum 1 zemin 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı, betonarme taşıyıcılı bir yapı olduğu, her katında 2 daire olduğu, asansösüz olduğu, dış cephesinin ısı yalıtımlı olduğu, ahşap oturtma çatılı olduğu, genel itibarı ile eski olduğu görülmüştür. İcra konusu bağımsız bölümün 1. katta yer aldığı, pencerelerinin sert plastik doğrama olduğu, ayrık nizam olduğu tespit edilmiştir. İcra konusu bağımsız bölümün 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo,1 tuvalet ve 2 balkondan oluştuğu, 112,00 m² net kullanım alanına sahip olduğu, duvarlarının boyalı olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının fayans kaplama olduğu, ısıtma sisteminin doğalgazlı olduğu, Güney-Doğu-Batı cepheli olduğu, bodrum katının depo olduğu, yapının 26 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz İmar planı içerisinde ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz yakın çevresinde yapılaşmanın sık olduğu görülmüştür. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz 108. sokak üzerinde, Vefa Küçük Caddesine 165 metre, Zübeyde Hanım Caddesine 400 metre, Devlet hastanesi kavşağına 1120 metre mesafededir."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-54386 sayılı yazısı ile “şehrimiz imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.” şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
2.300.000,00 TL
KDV Oranı :
%1
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:44
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:44
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Esentepe mahallesi, Edirek mevkii, 1744 ada, 8 parselde bulunan 375,01 m2 yüzölçümüne sahip altı katlı betonarme apartman ve arsası nitelikli ana taşınmazda 163/785 arsa paylı,1.kat,
mesken nitelikli 2 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 15/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda;
"Taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Esentepe Mahallesi,1744 Ada, 8 Parselde kayıtlı, niteliği “Altı Katlı Betonarme Apartman ve Arsası” olan ana taşınmazın, “mesken” nitelikli, 1. kat 2 nolu bağımsız bölümüdür.
Ana taşınmazın arsasının 375,01 m² yüzölçümüne sahip olduğu, icra konusu 1. kat 2 nolu bağımsız bölümün arsa payının 163/785 olduğu, 1/1 hissesinin borçlu B...... İ....... adına kayıtlı olduğu görülmüştür.
Keşif esnasında dava konusu taşınmaz üzerinde 1 bodrum 1 zemin 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı, betonarme taşıyıcılı bir yapı olduğu, her katında 1 daire olduğu,asansörlü olduğu, dış cephesinin ısı yalıtımlı olduğu, ahşap oturtma çatılı olduğu, genel itibarı ile yeni ve bakımlı olduğu görülmüştür. İcra konusu bağımsız bölümün 1. katta yer aldığı, pencerelerinin sert plastik doğrama olduğu, ayrık nizam olduğu tespit edilmiştir. İcra konusu bağımsız bölümün 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 ebeveyn banyosu, 1 banyo,1 tuvalet ve 1 balkondan oluştuğu, 156,00 m² net kullanım alanına sahip olduğu, duvarlarının boyalı olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının fayans kaplama olduğu, ısıtma sisteminin doğalgazlı olduğu, Güney-Doğu-Batı cepheli olduğu, bodrum katının depo olduğu, yapının 2 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz İmar planı içerisinde ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmakta olup her türlü alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Taşınmazın arazisi eğimli topografyaya sahiptir. Taşınmaz yakın çevresinde yapılaşmanın sık olduğu görülmüştür. Taşınmazın yakın çevresinde konut olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Huzur sokak üzerinde, Ürgüp Caddesine 450 metre, Nevşehir Valiliğine 1670 metre mesafededir."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-40878925-000-54386 sayılı yazısı ile “şehrimiz imar planına göre ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.” şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
4.500.000,00 TL
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:44
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:44
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Güvercinlik köyü, Kanlı Ağıl mevkii, 660 parselde kayıtlı, 11.750,00 m2 yüzölçümüne sahip
tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 23/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda;
"Nevşehir ili Merkez ilçesi Güvercinlik köyü 0 ada 660 parsel numaralı 11.750 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz Kanlıagıl mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup,taşınmaz borçlu B**** İ***adına tam (1/1) hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Nevşehir ceza evi yoluna 1300 metre mesafededir. Taşınmazın yol sorunu yoktur. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir.Taşınmaz sulanabilir tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1 eğime sahip halihazırda fasülye ekili durumunda olduğu görülmüştür.Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 150 TL toplam değerinin ise 1.762.500,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz borçlu B**** İ*** adına(1/1 ) hisseli olarak kayıtlıdır."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün E-28384308-754-74140 sayılı yazısı ile "İdaremiz arşiv kayıtlarında güncel kadastro verileri bulunmamakta olup, parsellerin güncel yol durumunun Kadastro İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir. Köy yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. Parsellerin nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
1.762.500,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:48
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:48
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Güvercinlik köyü, Mahalle Ardı mevkii, 830 parselde kayıtlı, 18.700,00 m2 yüzölçümüne sahip tarla nitelikli
taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 23/09/2025 tarihli ve 13/10/2025 tarihli bilirkişi raporlarında;
"Nevşehir ili Merkez ilçesi Güvercinlik köyü 0 ada 830 parsel numaralı 18.700 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz Mahalle ardı mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup,taşınmaz borçlu B**** İ***adına tam (1/2) hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Nevşehir ceza evi yoluna 2700 metre mesafededir. Taşınmazın yol sorunu yoktur. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama kuyusu olması nedeniyle sulu tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %1 eğime sahip halihazırda kabak ekili durumunda olduğu görülmüştür.Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 200 TL toplam değerinin ise3.740.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz borçluB**** İ*** adına(1/2 ) hisseli olarak kayıtlıdır.
Taşınmaz üzerinde 2 katlı inşa edilen ve bağ evi olarak kullanılan bir yapı olduğu görülmüştür. Söz konusu yapının üst katına yapının yan kısmında bulunan merdivenlerden çıkış sağlanmaktadır. Yapının üst kat pencerelerinin pvc doğrama olduğu, dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu ve toplamda 168,00 m² net alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz imar planı dışındadır.
Yapının değeri = 168,00 m² x 12.400,00 TL/m² x % (100-50) = 1.041.600,00 TL olarak hesaplanır.
Nevşehir İli Merkez İlçesi Güvercinlik Köyü Mahalle Ardı Mevkii sınırları içerisinde yer alan 830 nolu parsel üzerindeki taşınmazın değeri (yapı değeri + arazi değeri) = 1.041.600,00 TL + 3.740.000,00 TL = 4.781.600,00 TL olarak hesap edilir.
Borçlu B**** İ***’nin hissesi ½ olduğundan bu hisseye düşen tutar 4.781.600,00 TL * ½ = 2.390.800,00 TL olarak hesaplanır."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün E-28384308-754-74140 sayılı yazısı ile "İdaremiz arşiv kayıtlarında güncel kadastro verileri bulunmamakta olup, parsellerin güncel yol durumunun Kadastro İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir. Köy yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. Parsellerin nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
2.390.800,00 TL
KDV Oranı :
%20
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:52
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:52
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:52
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Güvercinlik köyü, Keferkaya mevkii, 1603 parselde kayıtlı, 2.600,00 m2 yüzölçümüne sahip
tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 23/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda;
"Nevşehir ili Merkez ilçesi Güvercinlik köyü 0 ada 1603 parsel numaralı2600 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz Kefenkaya mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup,taşınmaz borçlu B**** İ***adına tam (1/1) hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Nevşehir ceza evi yoluna 150 metre mesafededir. Taşınmazın yol sorunu yoktur. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama % 2-5 eğime sahip halihazırdahozan ( harap )durumunda olduğu görülmüştür.Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 70 TL toplam değerinin ise 182.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz borçluB**** İ*** adına(1/1 ) hisseli olarak kayıtlıdır."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün E-28384308-754-74140 sayılı yazısı ile "İdaremiz arşiv kayıtlarında güncel kadastro verileri bulunmamakta olup, parsellerin güncel yol durumunun Kadastro İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir. Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içinde, köy yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır.Bu alanlarda yapılaşma şartlarıyla ilgili detaylı bilgi için Kapadokya Alan Başkanlığının görüşü alınmalıdır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
182.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:37
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:37
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:37
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:37
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Güvercinlik köyü, Keferkaya mevkii, 1600 parselde kayıtlı, 4.350,00 m2 yüzölçümüne sahip
tarla nitelikli taşınmazın tam hissesi satışa konudur.
Kesinleşen 23/09/2025 tarihli bilirkişi raporunda;
"Nevşehir ili Merkez ilçesi Güvercinlik köyü 0 ada 1600 parsel numaralı4.350 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz Kefenkaya mevkiinde tapu kayıtlarına göre tarla olarak geçmekte olup,taşınmaz borçluB**** İ***adına tam (1/1) hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Nevşehir ceza evi yoluna 200 metre mesafededir. Taşınmazın yol sorunu yoktur. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi, devlet eliyle getirilmiş sulama imkanları ve doğal su kaynaklarından kendi cazibesiyle akan bir su olmaması nedeniyle kuru tarım yapılabileceği tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama % 2-5 eğime sahip halihazırda hozan ( harap )durumunda olduğu görülmüştür.Kıymet takdirine konu taşınmazın yapılan serbest piyasa araştırması, tarımsal özellikleri, konumu, alanı ve kullanabilirlik durumu dikkate alındığında 1 metrekaresinin (1 m2) değeri 70 TL toplam değerinin ise304.500,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır. Taşınmaz borçluB**** İ*** adına(1/1 ) hisseli olarak kayıtlıdır."
denilmiştir.
İmar Durumu:
Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün E-28384308-754-74140 sayılı yazısı ile "İdaremiz arşiv kayıtlarında güncel kadastro verileri bulunmamakta olup, parsellerin güncel yol durumunun Kadastro İl Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir. Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içinde, köy yerleşik alan sınırı dışında kalmaktadır. Bu alanlarda yapılaşma şartlarıyla ilgili detaylı bilgi için Kapadokya Alan Başkanlığının görüşü alınmalıdır." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti :
304.500,00 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:41
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 11:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
