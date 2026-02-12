T.C. NİĞDE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı LEMAN AYDOĞDU ve arkadaşları aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasına ilişkin açılan davada; Mahkememiz dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Leman AYDOĞDU'nun yapılan araştırmalarda tebligata yarar adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Niğde 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2024 tarih ve 2020/690 esas 2024/205 karar sayılı ilamı ile;

1-

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan davanın

KABULÜNE

,





2-

Niğde ili, Merkez İlçesi Bağlama Kasabası 196 ada 15 nolu parsel ve 298 ada 21parseldekayıtlı taşınmazınmuris Yakup Altıntaşmirasçılarının dahili davalılara ait hissesinintapusunun

İPTALİ

ile, tescile müteakip yol olarak tapudan

TERKİNİNE

,





3-

Niğde ili, Merkez İlçesi, Bağlama Kasabası 196 ada 15 nolu parsel sayılı taşınmazda davalı murisYakup Altıntaş adına kayıtlı kısmı için kamulaştırma bedelinin

2.541,57TL

olarak ,Niğde ili, Merkez İlçesi, Bağlama Kasabası 298 ada 21 nolu parsel sayılı taşınmazda davalı murisYakup Altıntaş adına kayıtlı kısmı için kamulaştırma bedelinin

10.755,58 TL

olarak toplam kamulaştırma bedelinin

13.297,15

TL olarak

TESPİTİNE

,





4-

Ziraat Bankası Niğde Şubesinedavalılar adına yatırılan bedelin dahili davalılara derhal ödenmesi için Ziraat Bankası Niğde Şubesine müzekkere yazılmasına,





5-

Dava tarihi olan 01/09/2020 tarihinden bir gün sonra 02/09/2020itibaren 4 ayı içerisinde davanın sona ermediği anlaşılmakla tespit edilen kamulaştırma bedeline 4. ayın sonu olan 02/01/2021 tarihinden itibarenkarar tarihi olan 27/03/2024tarihine kadar yasal faiz

İŞLETİLMESİNE,





Dair, tarafların yokluğundagerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanın yayın tarihinden 7 gün sonra davalı Leman AYDOĞDU'ya tebliğedilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde

hükmün kesinleşeceği

, ayrıca hükmün davacıKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 20/01/2026 tarihli dilekçesi ile

istinaf edilmiş

olup, istinafa karşı 2 hafta içerisinde cevap verme hakkınız bulunduğu hususuilanen tebliğ olunur. 29/01/2026





DAVALI: