T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük Mah.





ADA NO

:

166





PARSEL NO

:

7





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:

Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük 166 ada 7 parselde bulunan taşınmazın davalılar hissesine düşen 689,67 m2 mülkiyet hakkı 1.816,72 m2 irtifak hakkı olan kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ adına tapuya tescilini talep etmiştir.



