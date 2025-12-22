Giriş Tarihi: 22.12.2025 00:01
T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NURDAĞI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/542 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
:
Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük Mah.
ADA NO
:
166
PARSEL NO
:
7
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Şatırhüyük 166 ada 7 parselde bulunan taşınmazın davalılar hissesine düşen 689,67 m2 mülkiyet hakkı 1.816,72 m2 irtifak hakkı olan kısmının bedeli tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ adına tapuya tescilini talep etmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02365893