Giriş Tarihi: 24.01.2026 00:01
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO:2026/10-11-12
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
ESAS NO
İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
ADA - PARSEL
MALİKLER
|1.
|2026/10
Beydağ İlçesi,
Karaoba Mahallesi
|739 parsel
|Mehmet Ali Yapar
|2.
|2026/11
Beydağ İlçesi
Karaoba Mahallesi
|218 parsel
|Mustafa Yayla
|3.
|2026/12
Beydağ İlçesi
Karaoba Mahallesi
|217 parsel
Mehmet Ali Yapar
Süleyman Yapar
ilangovtr
Basın No: ILN02387419