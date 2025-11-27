T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/388 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Beşgöz mevkii, 750 Ada, 192 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm mesken. Meskene ait12/06/2020 tarihli 143/20 sayılı yapı kullanım izin belgesi vardır. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı vardır. Her katta dört mesken olmak üzere toplam 16 bağımsız bölümdür.Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, açık mutfak, salon, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Kuzey vebatı cephelidir. Arka dairedir. Doğalgaz kombidir. Yerden ısıtmadır. Asansörü mevcuttur. Bodrum katında ortak depo alanı(sığınak) bulunmaktadır. Brüt alanı 136,00 m² olup borçlunun hissesitamdır.





Adresi : Ödemiş İlçesi Cumhuriyet Mah.750 Ada 192 Parsel 11 No'Lu Bb. Ödemiş / İZMİR





Yüzölçümü : Ana taşınma 929,68 m² ve arsa vasıflıdır





Arsa Payı : 136/2765





İmar Durumu : Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 4 katlı konut adasında kalmaktadır.





Kıymeti : 5.500.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı 30.12.2016



