T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2025/388 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Cumhuriyet Mahallesi Beşgöz mevkii, 750 Ada, 192 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm mesken. Meskene ait12/06/2020 tarihli 143/20 sayılı yapı kullanım izin belgesi vardır. Taşınmaz üzerinde 4 katlı betonarme yapı vardır. Her katta dört mesken olmak üzere toplam 16 bağımsız bölümdür.Konu mesken; 3+1 dir. 3 oda, açık mutfak, salon, koridor, banyo-tuvaletten oluşmaktadır. Kuzey vebatı cephelidir. Arka dairedir. Doğalgaz kombidir. Yerden ısıtmadır. Asansörü mevcuttur. Bodrum katında ortak depo alanı(sığınak) bulunmaktadır. Brüt alanı 136,00 m² olup borçlunun hissesitamdır.
Adresi : Ödemiş İlçesi Cumhuriyet Mah.750 Ada 192 Parsel 11 No'Lu Bb. Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : Ana taşınma 929,68 m² ve arsa vasıflıdır
Arsa Payı : 136/2765
İmar Durumu : Taşınmaz Ödemiş İlçesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde yer almaktadır. İmar durumu; ayrık nizam 4 katlı konut adasında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı 30.12.2016
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:20
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
