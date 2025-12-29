Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01
T.C. ORTAKÖY(AKSARAY) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2020/500 Esas
MİRASÇILAR:
GÜNDEŞ GÜNEŞ - T.C Kimlik No:39071172606 JENULLGASSE. 18-26/6/6 Wien 1140 9847 Wien/ AVUSTURYA
SEVİNÇ ÇALIŞKAN - T.C Kimlik No:39065172834 LINZERSTR.60-62/1/6 Wien 1140 9847 Wien/ AVUSTURYA
Mahkememize açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 12/01/2026 günü saat: 12:00'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
