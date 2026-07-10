T.C. OSMANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

MİRAS BIRAKAN

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ZAHİYE HAZNEDAR - T.C:26903389448

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Mirasçılık Belgesi istenilen 26903389448 TC kimlik numaralı 01/07/1889 Ünye doğumlu Mazhar ve Hacile kızı 16/02/1969 tarihinde vefat eden Zahiye HAZNEDAR'ın mirasçılarının tespit edilmesi amacı ile mirasçısı olduğunu iddia edenlerin son ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize haber vermeleri, ilan süresinde kimse başvurmazsa ve mahkememizce hiçbir mirasçı tespit edilemezse, miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.