T.C. OSMANİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :

2024/78 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Osmaniye İli Merkez İlçesi Kesmeburun Köyü 102 ada 203 parsel





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

ELİF POYRAZ VD.





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:



