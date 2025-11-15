Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/13414 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, TEPE Mahalle/Köy, TOPRAK Mevkii, 396 Ada, 42 Parsel, Bilirkişi raporun ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Tepe Mahallesi Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 1.675,17 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ana taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içinde kaldığı ve planda KDKÇA(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) -Sanayi Alanlı olduğu ve E: 0,70- Yençok: 9,50 yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 4.020.410,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:13
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2026 - 11:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2026 - 11:13
13/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
