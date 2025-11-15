T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2025/13414 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/13414 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, TEPE Mahalle/Köy, TOPRAK Mevkii, 396 Ada, 42 Parsel, Bilirkişi raporun ...





Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Tepe Mahallesi Osmaniye Merkez / OSMANİYE





Yüzölçümü : 1.675,17 m2





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ana taşınmazın 1/1000 ölçekli imar planı içinde kaldığı ve planda KDKÇA(Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) -Sanayi Alanlı olduğu ve E: 0,70- Yençok: 9,50 yapılaşma şartlarına sahiptir.





Kıymeti : 4.020.410,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.



