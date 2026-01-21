Yeni Şafak
T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 21.01.2026 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 24/06/2025 tarihli DSİ 8. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2025/209 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 

İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER
S. No
Esas No
Mahallesi
Maliki
Ada
Parsel
Yüz Ölçümü(m²)
Vasfı
Duruşma

Tarihi
Duruşma Saati
12025/209Kavuşturan
Adem Düzgün

Ahmet Düzgün

Ahmet Yıldırım

Aliye Alper

Ayhan Yıldırım

Biyet Koçak

Emine Yazici

Emre Düzgün

Filiz Sagun

Harun Yıldırım

Hatice Yıldırım

Havva Korkmaz

Kasım Yıldırım

Köksal Yıldırım

Mahmut Yıldırım

Mevlüt Düzgün

Muhammet RecepDüzgün

Muhittin Yıldırım

Murat Düzgün

Mükremin Yıldırım

Nejdet Yıldırım

Neslihan Karagöl

Nesrin Kırmacı

Netice Tohumcu

Nezihe Yıldırım

Nuran Keşan

Nurcan Yıldırım

Nurdan Biçkici

Sebile Yıldırım

Selma Toktemur

Serap Çetinkaya

Sevim Girmenç

Ziyaeddin Yıldırım
01760-17611390,68-9000Göl Alanı24.02.202611:00
ilangovtr
Basın No: ILN02384069