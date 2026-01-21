Giriş Tarihi: 21.01.2026 00:01
T.C. PASİNLER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 24/06/2025 tarihli DSİ 8. Bölge Müdürlüğü kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla Mahkememizin 2025/209 Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
İLİ: ERZURUM İLÇESİ: PASİNLER
S. No
Esas No
Mahallesi
Maliki
Ada
Parsel
Yüz Ölçümü(m²)
Vasfı
Duruşma
Tarihi
Duruşma Saati
|1
|2025/209
|Kavuşturan
Adem Düzgün
Ahmet Düzgün
Ahmet Yıldırım
Aliye Alper
Ayhan Yıldırım
Biyet Koçak
Emine Yazici
Emre Düzgün
Filiz Sagun
Harun Yıldırım
Hatice Yıldırım
Havva Korkmaz
Kasım Yıldırım
Köksal Yıldırım
Mahmut Yıldırım
Mevlüt Düzgün
Muhammet RecepDüzgün
Muhittin Yıldırım
Murat Düzgün
Mükremin Yıldırım
Nejdet Yıldırım
Neslihan Karagöl
Nesrin Kırmacı
Netice Tohumcu
Nezihe Yıldırım
Nuran Keşan
Nurcan Yıldırım
Nurdan Biçkici
Sebile Yıldırım
Selma Toktemur
Serap Çetinkaya
Sevim Girmenç
Ziyaeddin Yıldırım
|0
|1760-1761
|1390,68-9000
|Göl Alanı
|24.02.2026
|11:00
