T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/190 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER
:
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi
ADA NO
: 949
ada
15
parsel
VASFI
:
Tarla
MALİKİ
:
KAZİM ÇOMAK
KAMULAŞTIRMA ALANI
:
252,66
m²
DURUŞMA TARİHİ
:
14/01/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
