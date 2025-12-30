T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/190 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;





BULUNDUĞU YER

:

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi





ADA NO

: 949

ada

15

parsel





VASFI

:

Tarla





MALİKİ

:

KAZİM ÇOMAK





KAMULAŞTIRMA ALANI

:

252,66

m²





DURUŞMA TARİHİ

:

14/01/2026





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.



