T.C. POLATLI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Şabanözü Mah. Cilt 76, Aile Sıra 113 ve Sıra 23'te nüfusa kayıtlı, Akkadın ve Muzaffer'den olma,14506171140 T. C. K. N., Şabanözü 03/02/1959 doğumlu, 16/02/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Okyar ÜNLÜ terekesinin Polatlı Sulh Hukuk Mahkemesi kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Müteveffanın borçlu ve alacaklılarının bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde borçlarını ve alacaklarına ilişkin iddialarını yukarıdaki esas numarası üzerinden Mahkemeye bildirmeleri, harç ve tebliğ masraflarını ödemek suretiyle alacak kaydını yaptırmaları gerektiği, aynı müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği hususları İİK.nun 166. ve 218.maddesi gereğince ilan olunur.