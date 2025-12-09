T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2023/565 Esas





Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;





Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle;

Rize ili Güneysu ilçesi Adacami köyü Güneşli Mevkiinde bulunan 256 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 800,23 m²kısmının davacı idarelehine irtifak kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Fatma Taşpınar dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.





Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;





Davalı Mehmet Fahrettin ve Hasibe kızı 25/04/1968 doğumlu,

37*******42 TC kimlik numaralı Fatma Taşpınar'ın

İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

davalının duruşmanın atılı bulunduğu 20/01/2026 günü saat 10:00'da

mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere

İLANEN TEBLİĞ