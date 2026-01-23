Giriş Tarihi: 23.01.2026 00:01
T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
SIRA CETVELİNİN İLÂNI
DOSYA NO : 2023/14TEREKE
MURİSİN ADI, SOYADI :Tacettin KORKUT
(24260171126)
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesinin mirasın reddi nedeniyle iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İİK mad. 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.
Alacakları kısmen veya tamamen reddedilen alacaklıların, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını (dava yoluyla) 15 gün içinde Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesine yalnız sıraya ilişkin itirazlarını ise ilandan itibaren 7 gün içinde şikayet (dava) yoluyla yine Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesine yapmaları gerektiği hususu TMK mad. 612/1,İİİK mad.166,232,234,ve 235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.
