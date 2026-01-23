T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

MURİSİN ADI, SOYADI :Tacettin KORKUT

(24260171126)





Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris terekesinin mirasın reddi nedeniyle iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup kayıt yaptıran alacaklılar ile ilgili olarak alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, olup İİK mad. 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır.



