Giriş Tarihi: 07.02.2026 00:01
T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2021/465 Esas
KARAR NO
:
2025/1319
DAVALI
:
SARE DİLEK YÜCEBİLGİLİ (İbrahim ve Feriha'dan olma, 1963 doğumlu)
Mahkememizden verilen 06/11/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile
1-Davanın
KISMEN KABULÜ
ile,
Karabük ili Safranbolu ilçesi Pelitören köyü no: 14 hane 17 'de nüfusa kayıtlı İbrahim ve Fatma'dan olma 1280 doğumlu Ali Korkmaz'ın
terekesine
, Safranbolu 3. Ahm 2024/74 E sayılı dosyasındaki işlemlerle sınırlı olmak üzere Av. Gizem SİMSAR'ın
TEMSİLCİ OLARAK ATANMASINA,
2-Dahili davalılar Hakan Akça, Yağmur Akça, Simaynur Akça, Muhammet Şamil Çimen, Elif Çimen hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE, karar verilmiştir.
Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.29/01/2026
Basın No: ILN02394294