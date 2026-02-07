T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO

:

2025/1319





DAVALI

:

SARE DİLEK YÜCEBİLGİLİ (İbrahim ve Feriha'dan olma, 1963 doğumlu)





Mahkememizden verilen 06/11/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile





1-Davanın

KISMEN KABULÜ

ile,





Karabük ili Safranbolu ilçesi Pelitören köyü no: 14 hane 17 'de nüfusa kayıtlı İbrahim ve Fatma'dan olma 1280 doğumlu Ali Korkmaz'ın

terekesine

, Safranbolu 3. Ahm 2024/74 E sayılı dosyasındaki işlemlerle sınırlı olmak üzere Av. Gizem SİMSAR'ın

TEMSİLCİ OLARAK ATANMASINA,





2-Dahili davalılar Hakan Akça, Yağmur Akça, Simaynur Akça, Muhammet Şamil Çimen, Elif Çimen hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE, karar verilmiştir.



