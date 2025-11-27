Yeni Şafak
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/3873 ESAS


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/3873 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu, tapuda hisseleri borçlular adına kayıtlı olan Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 831 ada 2 parselde bulunan 15.879,82 m2 yüzölçümlü niteliği arsa olan gayrimenkul,

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi 831 Ada, 2 Parsel Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 15.879,82 m2

İmar Durumu : dosyasında

Kıymeti : 39.699.550,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:07
24/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
