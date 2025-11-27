T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ

2025/3873 ESAS









Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/3873 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu, tapuda hisseleri borçlular adına kayıtlı olan Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 831 ada 2 parselde bulunan 15.879,82 m2 yüzölçümlü niteliği arsa olan gayrimenkul,





Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi 831 Ada, 2 Parsel Serdivan / SAKARYA





Yüzölçümü : 15.879,82 m2





İmar Durumu : dosyasında





Kıymeti : 39.699.550,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında



