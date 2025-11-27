Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/3873 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu, tapuda hisseleri borçlular adına kayıtlı olan Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 831 ada 2 parselde bulunan 15.879,82 m2 yüzölçümlü niteliği arsa olan gayrimenkul,
Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi 831 Ada, 2 Parsel Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 15.879,82 m2
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 39.699.550,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:07
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:07
24/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02344312