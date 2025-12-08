Giriş Tarihi: 08.12.2025 00:01
T.C. SAKARYA 2. İCRA DAİRESİ
2025/290 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 6089 ada, 3 parsel, A blok 1. kat, 2 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken, ana taşınmaz vasfı 771,24 m2 üç katlı betonarme mesken ve arsası
Adresi : Tepekum Mahallesi 1149 Sokak No:25/2 Adapazarı/ SAKARYA
Yüzölçümü : 103,08 m2
Arsa Payı : 135/1050
İmar Durumu : dosyasında
Kıymeti : 4.250.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: dosyasında ve tapu takyidatında
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:16
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:16
03/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
