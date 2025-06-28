Giriş Tarihi: 28.06.2025 00:01
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/53 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/53 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, 1355 Ada, 14 Parselde Kayıtlı Arsa Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 651,00 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 16.473.400,00 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 10:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 10:04
26/06/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02250306
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