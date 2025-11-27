T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/99 SATIŞ









Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/99 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah,606 Ada,215 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz., Üzerinde 2 Katlı Bina , Çatı Katı Toplam155,00 M2 Li Yapı Vardır. Yüzölçümü : 93,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur - Kıymeti : 1.779.600,00 TL





KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:



