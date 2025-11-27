Giriş Tarihi: 27.11.2025 00:01
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/99 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi, Erenler Mah,606 Ada,215 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz., Üzerinde 2 Katlı Bina , Çatı Katı Toplam155,00 M2 Li Yapı Vardır. Yüzölçümü : 93,00 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur - Kıymeti : 1.779.600,00 TL
KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:31
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:31
24/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
