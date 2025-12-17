Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:01
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/71 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3080 Parsel Tarla
Yüzölçümü : 8.040 m2 İmar Durumu :Ekli bilirkişi raporundan bakılabilir
Kıymeti : 7.437.000,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:44
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:44
15/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
