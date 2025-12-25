Yeni Şafak
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 25.12.2025 00:01

2025/26 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/26 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mah, 228 Ada,5Parsel Arsa Vasfında Taşınmaz.

Yüzölçümü : 1.032,53 m2- İmar Durumu : bilirkişi raporunda mecuttur- Kıymeti : 6.711.445,00 TL

KDV Oranı : %10- Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 13:33
22/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
