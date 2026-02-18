Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:01
T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Esas :
2024/955
Karar :
2025/370
Karar tarihi:
22/04/2025
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile TCK.142/2 maddesi gereğince 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Otari oğlu, 1975 doğumlu, KAKHA GELASHVILI tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle CMK.nun 252/1 maddesi gereğince istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16.02.2026
ilangovtr
Basın No: ILN02402715