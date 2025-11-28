T.C. SAMSUN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)





ESAS NO :

2025/14 Tereke









Samsun 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/14 Tereke Esas 2025/18 sayılı tereke kararı ile müteveffa Trabzon ili, Of ilçesi, Gürpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ali Rıza ve Gülseren’den olma 23/09/1980 d.lu 19982733158 TC nolu İbrahim Kara'nın 02/08/2016 tarihinde vefat ettiği, terekesinin 4721 sayılı TMK nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.





Müteveffanın terekesi yukarıda numarası yazılı memurluğumuz dosyasından İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.



