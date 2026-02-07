T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/52 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN





BULUNDUĞU YER

:

Samsun ili Atakum ilçesi Balaç Mah.





ADA NO

:

9441





PARSEL NO

:

16





VASFI

:

Arsa





MALİKİN ADI VE SOYADI

:

AHMET ÇOSKUN, AHMET DERE, ALİ COŞKUN, İPEK KÖKÇEOĞLU, MAKBULE AYYILDIZ, SEMAHAT HASKADAR





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

:





Davaya konu Samsun ili Atakum ilçesi Balaç Mah. 9441 ada 16 parselde davalılar malik olup, taşınmaz TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 22/12/2023 gün 40-2934 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.





Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/52 Esas sayısında dava açılmıştır.



