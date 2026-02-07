Giriş Tarihi: 07.02.2026 00:01
T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2026/52 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
:
Samsun ili Atakum ilçesi Balaç Mah.
ADA NO
:
9441
PARSEL NO
:
16
VASFI
:
Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI
:
AHMET ÇOSKUN, AHMET DERE, ALİ COŞKUN, İPEK KÖKÇEOĞLU, MAKBULE AYYILDIZ, SEMAHAT HASKADAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
:
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
:
Davaya konu Samsun ili Atakum ilçesi Balaç Mah. 9441 ada 16 parselde davalılar malik olup, taşınmaz TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 22/12/2023 gün 40-2934 nolu kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/52 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02395536