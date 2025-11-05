T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Konu : İİK 217TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN





MÜTEVEFFA (MURİS) : ERDAL BAYLAV (TC 19369396624)





MAHKEMESİ : Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/03/2023 tarih ve 2021/3 Tereke 2023/3 kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi





Yukarıda bilgileri yazılı muris hakkında Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin yine yukarıda yazılı kararıylaevvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.



