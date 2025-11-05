Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:01
T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı : 2025/1 Tereke Tasfiye 01/11/2025
Konu : İİK 217TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TATİLİNE KARAR VERİLDİĞİNE DAİR İLAN
MÜTEVEFFA (MURİS) : ERDAL BAYLAV (TC 19369396624)
MAHKEMESİ : Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/03/2023 tarih ve 2021/3 Tereke 2023/3 kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi
Yukarıda bilgileri yazılı muris hakkında Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesinin yine yukarıda yazılı kararıylaevvelce verilen Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi kararının İİK 217 maddesi gereğince TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmiştir.
İcra İflas Kanununun 166.maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.(İc.İf.K. 166, 217)
