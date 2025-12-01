Giriş Tarihi: 01.12.2025 00:01
T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
2025/275 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 6 parsel
sayılı taşınmazın 10.019,78 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Dudu Ergin, Durmuş Işık, Emine Esen, Feyzi Esen, Isman Şahin, Ümran Tirit, Vesile Kar
2025/274 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 150 ada 4 parsel
sayılı taşınmazın 1880,90 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Meral Akın Kocaoğlu, Neriman Akın
2025/273 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 14 parsel
sayılı taşınmazın 850,32 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Dudu Ergin, Durmuş Işık, Emine Esen, Feyzi Esen, Isman Şahin, Ümran Tirit, Vesile Kar
2025/272 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 19 parsel
sayılı taşınmazın 410,04 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Yaşar Tanrıverdi.
2025/271 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 203 ada 12 parsel
sayılı taşınmazın 223,70 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hatice Güdücü, Selim Güdücü, Sevcan Güdücü
2025/270 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 58 parsel
sayılı taşınmazın 653,16 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci
2025/269 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 5 parsel
sayılı taşınmazın 6.335,40 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ahmet Şahin, Ayşe Hançar, Emine Ergin, Erdoğan Şahin, Mustafa Şahin, Nurten Bulanık
2025/268 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 137 ada 1 parsel
sayılı taşınmazın 1.078,77 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Tekin Bıçak
2025/267 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 143 ada 1 parsel
sayılı taşınmazın 629,93 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ali Demirci
2025/266 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 118 ada 6 parsel
sayılı taşınmazın 3.727,64 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ali Akşit, Cennet Akşit, Salih Akşit, Süzan Balıkçı, Zehra Aksakaloğlu
2025/265 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 6 parsel
sayılı taşınmazın 3.764,44 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Erdoğan Şahin
2025/264 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 15 parsel
sayılı taşınmazın 6.207,45 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hüseyin Daylak
2025/263 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 139 ada 4 parsel
sayılı taşınmazın 3.705,07 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ayşe Tezcan, Özkan Civan
2025/262 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 166 ada 76 parsel
sayılı taşınmazın 1.311,43 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Gökhan Güdücü
2025/261 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 8 parsel
sayılı taşınmazın 3.506,45 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hüseyin Daylak
2025/260 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1181 parsel
sayılı taşınmazın 2.055,32 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Bekir Taşçı
2025/259 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 12 parsel
sayılı taşınmazın 2379,58 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Şennur Turan
2025/258 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 166 ada 77 parsel
sayılı taşınmazın 1.913,33 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ünver Ekin
2025/257 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 7 parsel
sayılı taşınmazın 189,34 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ayşe Tezcan, Özkan Civan
2025/256 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 131 ada 1 parsel
sayılı taşınmazın 1.186,68 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Yaşar Tanrıverdi
2025/255 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 10 parsel
sayılı taşınmazın 2.332,69 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Gülten Acun
2025/254 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 60 parsel
sayılı taşınmazın 2109,11 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci
2025/253 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 57 parsel
sayılı taşınmazın 1.240,85 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci
2025/252 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 11 parsel
sayılı taşınmazın 1918,70 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Cevriye Uysal, Ganime Şahin, Gülizar Yalçın, Kemal Kazgan, Mehmet Ali Şahin, Nurhayat Dinç, Pembizar Şahin, Sedat Kazgan, Selim Gayret, Ümmü Kölük, Yalçın Şahin
2025/251 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 59 parsel
sayılı taşınmazın 842,99 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Meryem Taşçı
2025/250 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 140 ada 3 parsel
sayılı taşınmazın 579,39 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Halil Günner
2025/249 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 139 ada 3 parsel
sayılı taşınmazın 1.130,67 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Raziye Aygün
2025/248 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 140 ada 2 parsel
sayılı taşınmazın 81,61 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Sefa Kozak
2025/247 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 170 ada 8 parsel
sayılı taşınmazın 678,65 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Erkan Hocek
2025/246 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 208 ada 20 parsel
sayılı taşınmazın 301,99 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Neriman Yılmaz
2025/245 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 164 ada 4 parsel
sayılı taşınmazın 2.180,65 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ümmühan Onaç
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
BULUNDUĞU YER
:
DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, KUMLUCA, TIRKAZ, DUACILI, KABAAĞAÇ, TEKKE MAHALLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
:
KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,
2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.11.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02346053