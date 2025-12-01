T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI









2025/275 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 6 parsel

sayılı taşınmazın 10.019,78 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Dudu Ergin, Durmuş Işık, Emine Esen, Feyzi Esen, Isman Şahin, Ümran Tirit, Vesile Kar





2025/274 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 150 ada 4 parsel

sayılı taşınmazın 1880,90 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Meral Akın Kocaoğlu, Neriman Akın





2025/273 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 14 parsel

sayılı taşınmazın 850,32 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Dudu Ergin, Durmuş Işık, Emine Esen, Feyzi Esen, Isman Şahin, Ümran Tirit, Vesile Kar





2025/272 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 19 parsel

sayılı taşınmazın 410,04 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Yaşar Tanrıverdi.





2025/271 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 203 ada 12 parsel

sayılı taşınmazın 223,70 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hatice Güdücü, Selim Güdücü, Sevcan Güdücü





2025/270 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 58 parsel

sayılı taşınmazın 653,16 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci





2025/269 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 5 parsel

sayılı taşınmazın 6.335,40 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ahmet Şahin, Ayşe Hançar, Emine Ergin, Erdoğan Şahin, Mustafa Şahin, Nurten Bulanık





2025/268 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 137 ada 1 parsel

sayılı taşınmazın 1.078,77 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Tekin Bıçak





2025/267 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 143 ada 1 parsel

sayılı taşınmazın 629,93 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ali Demirci





2025/266 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 118 ada 6 parsel

sayılı taşınmazın 3.727,64 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ali Akşit, Cennet Akşit, Salih Akşit, Süzan Balıkçı, Zehra Aksakaloğlu





2025/265 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 6 parsel

sayılı taşınmazın 3.764,44 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Erdoğan Şahin





2025/264 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 15 parsel

sayılı taşınmazın 6.207,45 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hüseyin Daylak





2025/263 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 139 ada 4 parsel

sayılı taşınmazın 3.705,07 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ayşe Tezcan, Özkan Civan





2025/262 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 166 ada 76 parsel

sayılı taşınmazın 1.311,43 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Gökhan Güdücü





2025/261 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 8 parsel

sayılı taşınmazın 3.506,45 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Hüseyin Daylak





2025/260 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1181 parsel

sayılı taşınmazın 2.055,32 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Bekir Taşçı





2025/259 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 12 parsel

sayılı taşınmazın 2379,58 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Şennur Turan





2025/258 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 166 ada 77 parsel

sayılı taşınmazın 1.913,33 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ünver Ekin





2025/257 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 205 ada 7 parsel

sayılı taşınmazın 189,34 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ayşe Tezcan, Özkan Civan





2025/256 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 131 ada 1 parsel

sayılı taşınmazın 1.186,68 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Yaşar Tanrıverdi





2025/255 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 10 parsel

sayılı taşınmazın 2.332,69 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Gülten Acun





2025/254 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 60 parsel

sayılı taşınmazın 2109,11 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci





2025/253 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 57 parsel

sayılı taşınmazın 1.240,85 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri İbrahim Kemaneci





2025/252 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 129 ada 11 parsel

sayılı taşınmazın 1918,70 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Cevriye Uysal, Ganime Şahin, Gülizar Yalçın, Kemal Kazgan, Mehmet Ali Şahin, Nurhayat Dinç, Pembizar Şahin, Sedat Kazgan, Selim Gayret, Ümmü Kölük, Yalçın Şahin





2025/251 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 59 parsel

sayılı taşınmazın 842,99 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Meryem Taşçı





2025/250 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 140 ada 3 parsel

sayılı taşınmazın 579,39 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Halil Günner





2025/249 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 139 ada 3 parsel

sayılı taşınmazın 1.130,67 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Raziye Aygün





2025/248 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kumluca Mahallesi, 140 ada 2 parsel

sayılı taşınmazın 81,61 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Sefa Kozak





2025/247 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 170 ada 8 parsel

sayılı taşınmazın 678,65 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Erkan Hocek





2025/246 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 208 ada 20 parsel

sayılı taşınmazın 301,99 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Neriman Yılmaz





2025/245 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 164 ada 4 parsel

sayılı taşınmazın 2.180,65 m2'lik kısmının kamulaştırılması, taşınmaz malikleri Ümmühan Onaç









KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN





BULUNDUĞU YER

:

DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, KUMLUCA, TIRKAZ, DUACILI, KABAAĞAÇ, TEKKE MAHALLERİ









KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI

:

KARAYOLLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ









KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,





2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,



