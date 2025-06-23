T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.SARIGÖLSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU





TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN





BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN





DOSYA No: 2025/5 TEREKE





Konak Mah.Arı Sk. No:3 Sarıgöl/MANİSA adresinde mukim 58888190726 -TC, Kimlik nolu MEHMET TIKIROĞLU’NUN terekesinin, SARIGÖL Sulh Hukuk Mahkemesinin, 26/02/2025 Tarih ve 2024/523 Esas,2025/116 Kararsayılı kararları ile İflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166. maddesi gereğince ilan olunur. MÜTEVEFFA : MEHMET TIKIROĞLU - 58888190726 Sarıgöl No:6 Yukarıkoçaklar Mah. Söğütlü Sok. No:6Sarıgöl - Manisa Sarıgöl/Manisa/Türkiye45000 Sarıgöl/ MANİSA



