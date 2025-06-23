Giriş Tarihi: 23.06.2025 00:01
T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. SARIGÖL SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/5 Tereke
04.06.2025
Konu :
müzekkere
T.C.SARIGÖLSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN
BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
DOSYA No: 2025/5 TEREKE
Konak Mah.Arı Sk. No:3 Sarıgöl/MANİSA adresinde mukim 58888190726 -TC, Kimlik nolu MEHMET TIKIROĞLU’NUN terekesinin, SARIGÖL Sulh Hukuk Mahkemesinin, 26/02/2025 Tarih ve 2024/523 Esas,2025/116 Kararsayılı kararları ile İflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 166. maddesi gereğince ilan olunur. MÜTEVEFFA : MEHMET TIKIROĞLU - 58888190726 Sarıgöl No:6 Yukarıkoçaklar Mah. Söğütlü Sok. No:6Sarıgöl - Manisa Sarıgöl/Manisa/Türkiye45000 Sarıgöl/ MANİSA
MANİSA ili, SARIGÖL ilçesi, ŞEYHDAVUTLAR mah/köy, 26 Cilt, 77 Aile sıra no, 13 sırada nüfusa kayıtlı, MUSTAFA ve HURİ oğlu/kızı, 01/06/1965 dogumlu,
Basın No:ILN02246369
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