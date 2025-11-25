Giriş Tarihi: 25.11.2025 00:01
T.C. ŞEMDİNLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Hakkari İli Şemdinli ve Derecik İlçesinde bulunan ve aşağıda taşınmaz bilgileri yazılı olan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan şirket arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numarası belirtilen davaların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına ilgili bankaya yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.Maddesi gereğince ilan olunur.
Esas
Kamulaştırılan Alan
Mevki
Maliki
|2025/111
|Derecik Hacıbey Köyü
|695 ada 3 parsel
Hücret DOĞU 1009,28
m²
|2025/112
|Derecik Hacıbey Köyü
|695 ada 4 parsel
Halime YALÇİN 48,24
m²
|2025/113
|Derecik Hacıbey Köyü
|695 ada 5 parsel
Kemal YALÇİN-Şahap YALÇİN 1897,72
m²
|2025/114
|Derecik Hacıbey Köyü
|695 ada 9 parsel
Derviş YALÇİN- İsa YALÇİN 1645,28
m²
|2025/115
|Derecik Hacıbey Köyü
|695 ada 10 parsel
Celal SEVİM 701,44
m²