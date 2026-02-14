T.C. ŞEREFLİKOÇHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, duruşma zaptı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. HMK. 122. mad gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. mad uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,16.04.2026 günü saat: 09.35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.



