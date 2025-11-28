T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/289 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi





ADA NO

:

195





PARSEL NO

:

5





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

143.71 m2 daimi irtifak, 0 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: