T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/284 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER

:

Antalya İli Serik İlçesi Karataş Mahallesi





ADA NO

:

189





PARSEL NO

:

44





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

2171.49 m2 daimi irtifak, 350.35 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

:

BOTAŞ Genel Müdürlüğü





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: